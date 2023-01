Was Eltern zu Übergewicht bei Kindern wissen sollten

Kinder dürfen naschen, Snacks sind gar empfehlenswert: Ein Experte gibt Ernährungstipps - im Interview und im SN-Saal.

Ein Artikel schlug Wellen: Vergangene Woche berichteten die SN zu Übergewicht bei Kindern. In Salzburg sind 20.000 der 4- bis 14-Jährigen zu dick. Jedes dritte Kind im Bundesland kämpft also mit Übergewicht.

Um zusätzliches Bewusstsein für das Problem zu schaffen, veranstaltet die Österreichische Gesundheitskasse am Donnerstag einen Abend im SN-Saal. Die Ernährungswissenschafter Manuel Schätzer und Karin Gmeinhart referieren zum Thema "Übergewicht braucht Aufmerksamkeit - Was Eltern wissen sollten". Und in der Tat gebe es einiges zu wissen, sagt ...