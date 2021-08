Was es mit Impfdurchbrüchen auf sich hat

Wie viele Geimpfte infizieren sich tatsächlich mit dem Virus? Und was sagt das über die Wirksamkeit der Vakzine aus?

Die absolute Zahl kann durchaus nachdenklich machen: Wie die Agentur für Gesundheit (AGES) in ihrer aktuellen Bilanz vergangenen Freitag auswies, gab es in Österreich seit Anfang Februar 4441 Impfdurchbrüche. Mehr als 4000 vollständig Geimpfte sind also im vergangenen halben Jahr - symptomatisch - erkrankt. Aus solchen Zahlen leiten Impfskeptiker ab, dass die Vakzine nicht oder nicht ausreichend wirken. Doch ist dem wirklich so?

Weitere Zahlen der AGES-Statistik weisen in eine andere Richtung: Die 4441 Fälle machen 2,8 Prozent ...