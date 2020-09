Was man zu Corona mittlerweile wirklich weiß

Ansteckungsgefahr, Langzeitschäden, Testmethoden: Ein Virologe gibt Antworten auf sieben Fragen zum aktuellen Stand in der Covid-19-Forschung.

Covid-19 ist nicht gefährlicher als die Grippe. Infizierte ohne Symptome sind nicht ansteckend. Corona-Schnelltests sind ungenau.

Es sind Behauptungen wie diese, die an Stammtischen und im Social Web beinahe gebetsmühlenartig zu hören sind. Doch halten die Annahmen dem stand, was mittlerweile medizinisch belegbar ist? Heinz Burgmann, Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen an der MedUni Wien, beantwortet jene Fragen, die dieser Tage wohl Millionen Menschen umtreiben.



1. Wie gefährlichist das Virus wirklich?

Es gelte ...