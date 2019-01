Wer legt Grenzwerte für Luftschadstoffe fest?

Die Debatte über die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft ist über den Wissenschafterstreit hinaus zu einem Politikum geworden. Die SN liefern wichtige Daten und Fakten zu diesem Thema.

Eine kleine Gruppe deutscher Lungenexperten hat den gesundheitlichen Nutzen der Grenzwerte für Stickoxide in der Luft infrage gestellt. Daraus entzündete sich nicht nur eine wissenschaftliche Debatte über die in der EU geltenden Richtlinien. Inzwischen ist das Thema vor allem in Deutschland auch zum Gegenstand intensiver politischer Diskussionen geworden. Die SN versuchen, einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten in diesem Zusammenhang zu geben.