Wie Impfstoffe an die Omikron-Variante angepasst werden könnten

Der erste Fall der Omikron-Variante in Österreich ist mittlerweile bestätigt. Hersteller arbeiten derweil daran, die Vakzine anzupassen. Wer sich mit den bestehenden Corona-Impfstoffen immunisieren lässt, macht aber nichts falsch. Im Gegenteil.

Nun ist es offiziell: Die Coronavirus-Variante Omikron ist in Österreich angekommen. Bei einem Fall in Tirol handle es sich "mit Sicherheit" um die Variante B.1.1.529, bestätigte das Gesundheitsministerium am Montag. Weitere Verdachtsfälle wurden aus Vorarlberg, Oberösterreich und auch aus Salzburg (siehe Lokalteil) gemeldet: Reiserückkehrer aus Südafrika könnten an der Variante erkrankt sein.

Indessen sind viele Fragen zu Omikron weiter offen. Was man weiß, ist, dass bei dieser Variante viele Mutationen auf einmal aufgetreten sind. Allein am Oberflächenprotein, mit ...