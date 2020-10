Wie sich Frauen und Männer im Lockdown verhielten

Die Ausgangssperren hatten unterschiedliche Auswirkungen auf die Geschlechter. Männer erledigten öfter den Einkauf, Frauen telefonierten länger. Für beide wurde der Tag kürzer.

Es war Freitag, der 13., als die Regierung umfassende Einschränkungen ab dem darauffolgenden Montag ankündigte. Wenn alle zu Hause sitzen, machen auch alle das Gleiche? Mitnichten: Männer und Frauen verhielten sich in den darauffolgenden Wochen unterschiedlich, konnten Wissenschafter des Wiener Complexity Science Hub (CSH) in einer Studie feststellen. Telefondaten von 1,2 Millionen Geräten in Österreich - also knapp 15 Prozent der Bevölkerung - wurden dazu in anonymisierter Form analysiert, von Anfang Februar bis Ende Juni. So ließen sich auch Verhaltensänderungen ...