Frauengesundheit #5: Das Wunder Brüste - Wie stärken wir unsere Brustgesundheit?

Brüste sind Symbol weiblicher Stärke und Lust. Jedoch kann auch eine lebensbedrohliche Erkrankung lauern. In dieser Folge der SN-Podcaststaffel zur Frauengesundheit geht es um das Thema Brustgesundheit.

Podcast "Die gefragte Frau"

Im öffentlichen Bewusstsein kommen Brüste von Frauen häufig als Lustobjekte der Männer vor oder als Zeichen für Mütterlichkeit. Nicht zuletzt sind sie auch ein Organ, in dem eine lebensbedrohliche Erkrankung lauern kann. Brustkrebs zählt zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen von Frauen. Eine Gynäkologin erklärt in dieser Podcastfolge, was man in der Brustkrebsvorsorge beachten sollten, wie wir unsere Brustgesundheit stärken können und zu einem gesunden Umgang mit unseren Brüsten und unserem Körper kommen.

Podcaststaffel zur Frauengesundheit

Ab 11. August behandeln die "Salzburger Nachrichten" in einer Spezial-Staffel des Podcasts "Die gefragte Frau" das Thema Frauengesundheit aus verschiedensten Blickwinkeln. Neben der mentalen Gesundheit erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer in sechs Folgen unter anderem, welche Rolle die Hormone im weiblichen Körper spielen, welche Mythen es rund um die Schwangerschaft gibt und was man in den Wechseljahren beachten sollte.

Bei Fragen, Rückmeldungen und Anregungen sind die Redakteurinnen unter podcast@sn.at erreichbar.

Die Podcaststaffel ist entweder hier im Player oder auf allen gängigen Podcastplattformen (Spotify, Deezer, etc.) zu hören.