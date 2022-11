Als die Osmanen über den Lungau herfielen

Auch die Salzburger fürchteten sich einst vor den Osmanen. Welche Spuren das damalige Weltreich im Lungau hinterließen, berichten Historiker im SN-Podcast "Schattenorte".

Podcast "schattenorte"

Die römisch-katholische Kirche thront über dem Herzen des Lungaus. Im 15. Jahrhundert war St. Leonhard bei Tamsweg eine der prunkvollsten Kirchen, die zu dieser Zeit in der Region errichtet wurden. Diese Pracht musste geschützt werden. Mit der Folge: Bereits auf dem ersten Blick fällt noch heute etwas Ungewöhnliches an der Kirche auf. Sie ist von einer breiten Steinmauer und mehreren Wehrtürmen umgeben.

SN/klammer Die Blutige Alm im Lungau.

SN/klammer Wallfahrtskirche St. Leonhard bei Tamsweg.

Mauer und Türme sollten die Kirche und die darin ansässige Bruderschaft von St. Leonhard vor der Reiterscharen einer der damals größten Mächte der Welt schützen: den Soldaten des Sultans des Osmanischen Reiches. Auch wenn die Furcht vor den Osmanen die Salzburgerinnen und Salzburger beherrschte, die feindlichen Truppen sollten nur ein einziges Mal den Boden des Erzstiftes betreten. "Die Folgen der osmanischen Expansion waren aber mehrfach in Salzburg spürbar. Weit verbreitet war die Türkenangst", sagt Historiker Arno Strohmeyer von der Universität Salzburg.

SN/strohmeyer Universitätsprofessor am Fachbereich Geschichte in Salzburg, Arno Strohmeyer.

SN-Podcast "Schattenorte"

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es Wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at