Prostitution in Salzburg: Von "gefallenen" Mädchen und sündigen Studenten

Im Barockzeitalter herrschten strenge Sittengesetze. Junge, ledige Mädchen trafen diese besonders hart. Warum sich junge Pärchen in den Katakomben im Friedhof vom Stift St. Peter trafen und welche Strafen Studenten der Stadt Salzburg im Barockzeitalter drohten, wenn sie mit sogenannten Lustdirnen ertappt wurden, hören Sie in dieser Episode des SN-Podcast "Schattenorte".

Gesprächspartner sind Christoph Brandhuber, Historiker und Leiter des Universitätsarchivs Salzburg und Bianca Kronsteiner, Historikerin und freie Texterin, die sich mit der Prostitution in Salzburg um 1900 beschäftigt hat.

Podcast: Schattenorte

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg.

