Unter der Hauskapelle der Uni Salzburg sitzen Professoren bis in die Ewigkeit. Im 17. Jahrhundert war das eine gefragte Form der Bestattung.

Mitten im Salzburger Festspielbezirk gibt es einen mysteriösen Ort. Unter der Hauskapelle der Uni Salzburg sitzen Professoren bis in die Ewigkeit. Dort unten gibt es eine Sitzgruft, die 2013 erstmals wissenschaftlich untersucht wurde. Einer der Forscher ist der Historiker und Universitätsarchivar Christoph Brandhuber. Im SN-Podcast Schattenorte berichtet er von seiner Arbeit, wie die Sitzgruft von Innen aussieht und welche Professoren dort einen der damals begehrten Plätze erhalten haben.

SN/brandhuber/auer Mithilfe von Kamerasonden konnten die Wissenschafter in das Innere der Grabkammern blicken.

Die Sitzgruft ist seit ihrer wissenschaftlichen Untersuchung geschlossen. Der Raum darüber ist es aber nicht. Die Katholische Hochschulgemeinde nutzt das Sacellum auch heute noch als Kapelle für Gottesdienste - und in Zukunft sollen sogar noch weitere Veranstaltungen dort stattfinden. Anna Franz von der Hochschulseelsorge hat dafür bereits schon Pläne. "Im Moment können wir durch Corona nichts organisieren. Doch das wird sich hoffentlich bald ändern."



SN/Anna Boschner Der Eingang zum Sacellum.

