Turbulenzen um Schloss Fuschl: Von Nazis, "Sissi" und dem Salzbaron

Das Schloss stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde für den Fürsterzbischof Sigmund I. errichtet, seinen Nachfolgern diente es als Jagdschloss. Die Republik Österreich verkaufte das Schloss schließlich an private Eigentümer. Erst im Jahr 1929 wurde es durch Baron und Baroness von Remiz wieder ein herrschaftliches Anwesen. Die Idylle am Ufer des Fuschlsees währte für die Familie aber nicht lange, denn nach dem Anschluss an das Deutsche Reich im Jahr 1938 geriet Baron Gustav von Remiz ins Visier der Nationalsozialisten. Remiz war Ortsgruppenführer der Vaterländischen Front und galt als Gegner des NS-Regimes. Er wurde verhaftet und starb im KZ Dachau. Die Bemühungen seiner Frau Hedwig von Remiz blieben erfolglos: Das Schloss wurde eingezogen und fortan von dem Außenreichsminister Joachim von Ribbentrop als Sommerresidenz genutzt - nahe genug an Hitlers Berghof am Obersalzberg. Der Außenminister errichtete eine breite Sicherheitszone rund um das Anwesen, indem er auch die umliegenden Grundstücke und Höfe von den Landwirten abpressen ließ. Nur einer weigerte sich: Matthias Höfner von Unterhöfern. Seine Landwirtschaft war zu dem Zeitpunkt bereits 400 Jahre in Familienbesitz. Wie er den Drohungen der Nationalsozialisten Stand hielt. Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Haus weiterging. Und wie die neuen Betreiber im Schloss Fuschl - die Rosewood-Kette - mit der umfassenden Geschichte des Hauses in Zukunft umgehen wollen, hören Sie in dieser Podcastfolge.