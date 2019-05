EU-Wahl - die meisten Vorzugsstimmen für Karoline Edtstadler?

Bei der ÖVP entscheidet diesmal ausschließlich das Vorzugsstimmenergebnis über die Vergabe der Mandate im EU-Parlament - und hier zeichnen sich mehrere Überraschungen ab.

So dürfte nämlich der prominente Kandidat des Seniorenbunds, Ex-TV-Moderator Wolfram Pirchner durchgefallen sein. Spitzenkandidat Othmar Karas wiederum hat dem Vernehmen nach Platz eins verpasst, der an die bisherige Staatssekretärin Karoline Edtstadler gehen könnte. Die Rede ist von rund 100.000 Vorzugsstimmen österreichweit für die 38-Jährige. Die Salzburgerin Edtstadler sammelte allein in ihrem Heimatbundesland 27.423 Vorzugsstimmen.

Offiziell wird das Vorzugsstimmenergebnis für Gesamt-Österreich erst am Dienstag oder Mittwoch vorliegen.

EU-Mandat: Strache trotz 36.600 Vorzugsstimmen wankelmütig

Laut APA-Informationen haben die Tiroler Wirtschaftsbündlerin Barbara Thaler (vom 8. Listenplatz) und der niederösterreichische Bauernbündler Alexander Bernhuber (vom 11. Listenplatz) den Sprung ins EU-Parlament geschafft.

Auch die ersten fünf auf der ÖVP-Liste haben dem Vernehmen nach ausreichend Vorzugsstimmen für den Einzug ins EU-Parlament gesammelt. Das sind eben Othmar Karas, Karoline Edtstadler sowie Angelika Winzig, Simone Schmiedtbauer und Lukas Mandl. Wobei Karas in den bisher vorliegenden Zahlen deutlich hinter Winzig und Edtstadler liegt.

Somit sind drei Frauen im Rennen um den Titel der ÖVP-Vorzugsstimmenkaiserin. Ebenfalls auffällig: Die Volkspartei wird drei der sieben EU-Mandate mit Niederösterreichern besetzen - nämlich Karas, Mandl und Bernhuber.

Quelle: APA