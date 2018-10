Als in Kärnten die Sonne vom Himmel fiel

Grenzgänger und Menschenfischer: Der Unfalltod Jörg Haiders jährt sich zum zehnten Mal.

Die Blitzmeldung der Austria Presse Agentur kam am Samstag, dem 11. Oktober 2008, um 4.23 Uhr früh: "Landeshauptmann Jörg Haider ist Samstag früh bei einem Autounfall in Kärnten ums Leben gekommen." Der damals 58-Jährige hatte sich frühmorgens nach einem Lokalbesuch in Klagenfurt mit 1,8 Promille ans Steuer seines VW Phaeton gesetzt, um ins heimatliche Bärental zu fahren. Dort wollte die Familie den 90. Geburtstag seiner Mutter feiern. Doch Haider raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in den Tod. Haiders Heimat Kärnten und Haiders Partei BZÖ standen unter Schock. In Kärnten "fiel die Sonne vom Himmel", wie sein Vertrauter und Nachfolger als Landeshauptmann, Gerhard Dörfler, erschüttert sagte.