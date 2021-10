Kanzler Sebastian Kurz will offenbar nicht freiwillig zurücktreten. Seine Partei stärkt ihm noch den Rücken. Das könnte sich in den nächsten Stunden ändern. Eine Analyse.

Länger als 24 Stunden nach der Razzia im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Zentrale hat es gedauert, ehe die ÖVP-Landeshauptleute und die Bünde der Volkspartei zur Verteidigung des Kanzlers ausgerückt waren. Die ÖVP-Granden standen dann schließlich doch Schulter an Schulter hinter ihrem Parteichef. Doch bis zum Dienstag, an dem Sebastian Kurz wohl von einer Mehrheit im Nationalrat abgewählt wird, könnten die breite Unterstützung für Kurz noch schwinden und der Kanzler zum Rücktritt bewegt werden. Dafür gibt es mehrere Gründe.

...