So würden Experten Korruption bekämpfen

Das Antikorruptionsvolksbegehren wird im Parlament diskutiert. Hochrangige Experten werden der Regierung ihre Vorschläge für eine saubere Politik präsentieren. Was die Hauptanliegen sind.

Unterstützung von höchster politischer Stelle bekommen die Initiatoren des Antikorruptionsvolksbegehrens. Sie werden am Donnerstag nicht nur im Parlament empfangen, um ihr Anliegen im Justizausschuss zu diskutieren, sondern auch in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das ist nicht alltäglich. Doch den Bundespräsidenten und die Volksbegehrer eint das zentrale Anliegen, Machtmissbrauch zu verhindern. Denn - das sprach der Bundespräsident zuletzt in seiner Neujahrsansprache an - letztlich gehe es darum, das angeschlagene Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Der "Wasserschaden", der ...