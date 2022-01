Aufregung nach AGES-Postenbesetzung: Der Drehtüreffekt droht in beide Richtungen

Umstrittene AGES-Postenvergabe zeigt Probleme bei der Transparenz und zahnlose Regelungen bei Ausschreibungen auf.

Der Wirbel um die von den SN aufgezeigte fragwürdige Postenvergabe an der Spitze der AGES-Medizinmarktaufsicht an eine Pharmalobbyistin wirft ein Schlaglicht auf einen Bereich, in dem es Regelungs-, Compliance-, Rechtsschutz- und Transparenzdefizite gibt.

Im konkreten Fall - eine Mitarbeiterin der Lobbyingorganisation der Pharmaindustrie wechselt an die Spitze der Aufsichtsbehörde, die für Arzneimittelzulassungen zuständig ist - zeigt sich der Drehtüreffekt, der oft beim Wechsel von öffentlichen Spitzenfunktionen in die Wirtschaft einen Interessenkonflikt darstellt, einmal von der anderen Seite. Dieser ...