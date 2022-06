Bundespräsidentenwahl: Gegenkandidaten drängen in die Hofburg

Nach Dominik Wlazny alias Marco Pogo, dem Vorsitzenden der Bierpartei, will nun auch der Ex-BZÖler Gerald Grosz den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bei der Präsidentschaftswahl herausfordern. Wer sind die beiden Herren, die dem amtierenden Bundespräsidenten Konkurrenz machen wollen?

Korruption beherrsche die Schlagzeilen und lähme das Land. Österreich: international eine Lachnummer; die Regierung: nicht mehr amtsfähig. So lautet der Befund von Gerald Grosz, jenem Ex-Politiker, der einst im Gefolge Jörg Haiders war und den man nun als Blogger und aus Talkshows kennt. In einem fünfminütigen Video gab Grosz am Dienstag bekannt, was er schon seit Jahresbeginn auf seinen Social-Media-Kanälen und dem ihm freundschaftlich verbundenen Sender oe24 angekündigt hatte: Er steigt ins Rennen um die Hofburg ein.

Mit ...