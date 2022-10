Van der Bellen gelingt Wiederwahl: Was jetzt getan werden sollte

Die zweite Amtszeit des Bundespräsidenten dürfte nicht wesentlich unkomplizierter verlaufen als die ersten sechs Jahre.

Vorverlegte Nationalratswahlen. Angelobung einer türkis-blauen Regierung. Ibiza. Sturz der Regierung. Angelobung einer Übergangsregierung. Nochmals vorverlegte Neuwahlen. Türkis-Grün. Corona. Krieg. Inflation. Es gibt nichts, was der amtierende und wiedergewählte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner ersten Amtszeit nicht erlebt hätte. Und dennoch ist ohne viel Risiko zu prophezeien: Die zweite Amtszeit dürfte nicht viel ereignisärmer werden. Es gibt einige Ereignisse, mit denen der Bundespräsident zu rechnen hat; einige Änderungen, die er in seiner Amtsführung vornehmen sollte; und einige Reformen, die ...