Bundespräsidentenwahl: Was man rund ums Wählen wissen sollte

Die Post leert am Samstag um neun Uhr nochmals die Briefkästen, damit auch die letzte Briefwahlkarte rechtzeitig ankommt. Was man sonst noch rund ums Wählen vor der Hofburgwahl wissen sollte.

Das höchste Amt im Staat, ein Amtsträger, sechs Herausforderer, rund 6,5 Millionen Stimmberechtigte und 10.092 Wahllokale. So weit die Fakten zur Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober. Doch wie können die Wählerinnen und Wähler jetzt schon wählen? Was ist bei der Briefwahl und was in der Wahlkabine zu beachten? Und wann wäre die Wahl ungültig?



1. Kann ich noch eine Wahlkarte beantragen?

Ja. Bis Mittwoch ...