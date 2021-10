Chat-Affäre: Muss sich die ÖVP vor einer Kronzeugin fürchten?

Die in der Chat-Affäre beschuldigte Meinungsforscherin Sabine B. soll laut Medienberichten die Kronzeugenregelung beantragt haben. Ob sie wirklich als Kronzeugin aussagen kann, ist aber fraglich.

Was seit Wochen als Gerücht durch diverse Wiener Anwaltskanzleien gegeistert war, dürfte sich nun bewahrheiten: In der Chataffäre rund um die ÖVP könnte eine Beschuldigte auspacken wollen.

Es soll sich dabei um die Meinungsforscherin Sabine B. handeln. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen B. wegen möglicher Beitragstäterschaft zu Untreue und Bestechung. Es geht um den Verdacht, gemeinsam mit ihrer Kollegin und Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin frisierte Umfragen für die Zeitung "Österreich" erstellt und Scheinrechnungen gestellt zu haben. Ziel der Aktion soll gewesen sein, Sebastian Kurz den Weg an die ÖVP-Spitze und letztlich ins Kanzleramt zu bereiten. Über Scheinrechnungen sollen die Kosten für die frisierten Umfragen dann dem Finanzministerium untergejubelt worden sein. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Schon länger gibt es die Vermutung, dass B. eine Kronzeugenregelung beantragen könnte, denn sie wurde nach einer Festnahme wegen Verdunkelungsgefahr rasch wieder freigelassen. Am Freitag berichtete Ö1 schließlich von einem Bericht des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung sowie einem Auszug der verschrifteten Rechtsbelehrung vor ihrer formellen Einvernahme als Beschuldigte. Daraus gehe hervor, dass B. mittels Unterschrift erklärt habe, "freiwillig ihr Wissen über Tatsachen und/oder Beweismittel zu offenbaren, deren Kenntnis wesentlich zur umfassenden Aufklärung einer in den §209a Abs 1 Z 1 StPO bis 3 StPO genannten Straftat beiträgt, und die Ermittlungen über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus zu fördern".

§209a StPO beschreibt die Kronzeugenregelung. Diese ist seit 2009 in der Strafprozessordnung als "Rücktritt von der Verfolgung wegen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft" vorgesehen.

Fraglich ist, ob wirklich alle Voraussetzungen für eine Kronzeugenregelung vorliegen. Denn nicht jeder Beschuldigte kann als Kronzeuge aussagen und somit mit einer milderen Strafe rechnen. Den Kronzeugenstatus kann es etwa bei Korruptions- und Wirtschaftskriminalität und Delikten mit Strafdrohung von über fünf Jahren geben. Das wäre in diesem Fall wohl gegeben. Die WKStA ermittelt in der Causa wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Die Strafdrohung beträgt dabei bis zu zehn Jahre.

Vor Kurzem wurde die Kronzeugenregelung von der türkis-grünen Regierung um sieben Jahre verlängert. Zukünftig soll ein Kronzeuge auch an die Kriminalpolizei herantreten können. Seit 2016 kam die Regelung laut Justizministerium 15 Mal zum Tragen, es wurde also das Verfahren gegen den Betroffenen zunächst "unter Vorbehalt späterer Verfolgung", wie es im Juristendeutsch heißt, eingestellt.

Ein zentrales Kriterium für den Kronzeugenstatus ist die Freiwilligkeit. Der potenzielle Kronzeuge muss aktiv an die Behörde mit seinem Wissen oder Beweisen herantreten. Diese Fakten müssen außerdem den Ermittlern neu sein.

Ein Kronzeugenantrag ist nicht mehr zulässig, sobald der Kronzeuge selbst als Beschuldigter einvernommen oder gegen ihn eine Zwangsmaßnahme gesetzt wurde. Bei B. gab es bereits eine Hausdurchsuchung und eine Festnahme, weil sie Beweismittel gelöscht haben soll.

Anders als in Hollywoodfilmen handelt es sich bei der Kronzeugenregelung nicht um einen "Deal" zwischen Verdächtigem und Staatsanwaltschaft. Im Handbuch des Justizministeriums zur Kronzeugenregelung ist festgehalten, dass "es nicht die Staatsanwaltschaft ist, die etwas ,anbietet', sondern es liegt an dem Kronzeugen, freiwillig sein Wissen zu offenbaren. Die Regelung ermöglicht daher gerade nicht ,Deals' der Strafverfolgungsbehörden in Drucksituationen, sondern erfordert eine Initiative des potentiellen Kronzeugen."

Der Kronzeuge kommt in Österreich übrigens nicht gänzlich ohne Strafe davon. Vielmehr soll die vom Kronzeugen begangene Tat durch die Offenlegung ausgewogen werden, sodass man sich mit dem Kronzeugen mittels Diversion einigen kann. Dadurch kann der Kronzeuge auch bestimmte Leistungen (gemeinnützige Arbeit, Geldzahlung) erbringen müssen.

Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, muss ein Kronzeuge "absolutes Stillschweigen" wahren, auch das soll B. unterschrieben haben. Eine SN-Anfrage an ihre Anwältin blieb unbeantwortet.