Corona: Regierung setzt auf "Schichtbetrieb in den Schulen"

Die Schulen öffnen am 15. Mai für Kinder bis zur achten Schulstufe. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, werden die Klassen in je zwei Gruppen geteilt, die an unterschiedlichen Tagen die Schule besuchen. Zudem gelten Hygienevorschriften.

Seit Mitte März lernen Österreichs Schüler und Schülerinnen im Heimunterricht. Zwei Monate später wird die Phase des Distance Learnings für einen Großteil enden. Während die Maturanten bzw. die Abschlussklassen an den berufsbildenden mittleren Schulen und Berufsschulen bereits am 4. Mai in ihre Klassenzimmer zurückkehren, sind die Schulen ab 15. Mai auch für alle Kinder bis zur achten Schulstufe wieder geöffnet. Die dritte Etappe mit allen weiteren Schülern der Oberstufen beginnt am 29. Mai. Welche Regeln dabei einzuhalten sind, erläuterte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz.

Klassen werden geteilt - Unterricht im Schichtbetrieb

Da soziale Distanz und das Einhalten von bestimmten Hygieneregeln im Schulgebäude schwierig sind, setzt das Bildungsministerium auf "das neue Prinzip der Verdünnung durch Schichtbetrieb." Die Klassen werden geteilt - die eine Hälfte soll von Montag bis Mittwoch Unterricht haben, die andere Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt. Bei der Klassenteilung könne beispielsweise nach dem Alphabet vorgegangen werden. Im Schnitt werden elf Schüler eine Gruppe bilden. Die Stundenpläne bleiben "im Wesentlichen unverändert", das Fach Bewegung und Sport findet allerdings nicht statt. Unterrichtsfreie Tage können in der Schule (beispielsweise im Turnsaal, betreut durch Supplierlehrer) verbracht werden. Idealerweise werden diese "Hausübungstage" aber zu Hause in Anspruch genommen, wenn es die Betreuungssituation zulasse.

Wie bereits vor der Pressekonferenz durchgesickert war, findet der Schulunterricht künftig unter strengen Hygienevorschriften statt. Das Bildungsministerium hat hierfür ein Handbuch ausgearbeitet. Faßmann betonte: "Die Grundprinzipien sind das oftmalige Waschen der Hände, das Einhalten von Distanz und das Tragen von Masken." Die Masken, die von den Eltern gestellt werden sollen, sind nur während des Unterrichts im Klassenraum abzusetzen.

Keine Schularbeiten im heurigen Schuljahr

Die inhaltlichen Schwerpunkte im Unterricht sollen der Abschluss des Schuljahres, die Festigung der Grundkompetenzen und die Vorbereitung auf die nächste Schulstufe sein. Die Leistungsbeurteilung soll auf Basis des Halbjahreszeugnis und der Leistungen bis zum 16. März erfolgen. "Da waren immerhin zwei Drittel des Jahres absolviert. Das erlaubt eine valide Beurteilung", sagte Faßmann. Zudem sind auch das Distance Learning und die Leistungen ab Mai einzurechnen. Es gebe aber keine Schularbeiten mehr. Mündliche Prüfungen sind auf Wunsch der Schüler möglich. In der Volksschule kann es Klassenwiederholungen nur auf Wunsch geben. Bei allen Schülern gilt, dass das Aufsteigen in die nächste Schulstufe bei einem Nicht Genügend ohne Zustimmung der Klassenkonferenz möglich ist.

Faßmann erklärte zudem, dass das Schuljahr nicht verlängert werde. Allerdings werde überlegt, ob der Start im Herbst vorverlegt werden kann. Hierbei sei an Summer Schools gedacht, die vor allem jene Schüler in Anspruch nehmen könnten, die Schwierigkeiten im Bereich der Grundkompetenzen haben. Das soll den Einstieg ins nächste Schuljahr erleichtern.

Liveblog zur Coronakrise: