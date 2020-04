Österreichs Fahrplan zur Schulöffnung steht. Wie gehen andere europäische Staaten wie Deutschland, Dänemark oder Italien in dieser Frage vor? Ein Überblick, wer sich als Vergleichsobjekt eignet.

Österreichs Schülerinnen und Schüler nehmen Anfang Mai schrittweise wieder den Unterricht an den Schulen auf. Nach den Schülern der Abschlussklassen (4. Mai) kehren ab 18. Mai die 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen in ihre Klassenzimmer zurück. ...