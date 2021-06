Coronavirus: Wie sich Schulen für den Herbst rüsten

Wie bereitet man sich an den Schulen auf den Herbst vor? Wie massiv wird sich die Delta-Variante bis dahin verbreitet haben? Und was braucht es je nach Infektionslage, damit normaler Präsenzunterricht stattfinden kann?

Kurz vor Beginn der Sommerferien gab der Bildungsminister bekannt, wie der Schulstart im Herbst ablaufen wird. Mit einer "Sicherheitsphase", wie Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag sagte. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie das Verwaltungspersonal sollen zu Schulbeginn durchgetestet werden, um mit Corona infizierte Reiserückkehrer rausfischen zu können. Je nach Verfügbarkeit sollen Antigen-Schnelltests oder die verlässlicheren PCR-Tests eingesetzt werden, heißt es aus dem Bildungsressort. Als Motto für das neue Schuljahr gelte generell, "so viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit ...