Das Ende der Ära Kurz

Dramatische Stunden: Es war nicht leicht für die ÖVP, Kurz zur Aufgabe zu bewegen.

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz Samstagabend sein Amt zur Verfügung stellen würde, kam nicht ganz überraschend. Zwar hatten noch am Freitag Landeshauptleute und Bündechefs dem Kanzler ihre bedingungslose Unterstützung versichert; die türkisen Minister hatten öffentlich versichert, dass sie ihre Ämter niederlegen würden, sollte Kurz am Dienstag per Misstrauensantrag abgewählt werden. Das Ende der Koalition und das Ende der ÖVP als Regierungspartei zeichneten sich ab.

Doch noch während sie ihrem unter Druck geratenen Kanzler Treue bis in den Untergang versicherten, ...