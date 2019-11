Die Ermittler machen Druck, um an das Ibiza-Video und die Hintermänner zu kommen.

SN/APA/AFP/SPIEGEL and Sueddeutsche Zeitung/-

Drei Festnahmen, eine in Wien und zwei in Salzburg, dazu noch mehrere Razzien in den beiden Bundesländern. Sechs Monate nach der Veröffentlichung sind die Staatsanwaltschaft Wien und die "Soko Ibiza", die eigentlich mittlerweile "Soko Tape" heißt, noch immer auf der ...