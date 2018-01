Der Aufstieg der Burschenschafter

Durch den Aufstieg der FPÖ landen immer mehr Burschenschafter in politischen Schlüsselpositionen in Ministerien und Parlament. Auch Spitzenpolitiker sind bei den umstrittenen Verbindungen dabei.

Die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, die in ihrem Liedgut den Holocaust verharmlost und lustig findet. Dazu der Wiener Akademikerball, der morgen, Freitag, in der Hofburg stattfindet. Ereignisse, die wieder einmal die Aufmerksamkeit auf die Burschenschafter lenken. Noch dazu, weil seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ in Ministerien und im Parlament viele Posten durch Burschenschafter besetzt sind. Die alten Männerbünde, von denen einige immer wieder am Rechtsextremismus anstreifen, befinden sich auf dem Vormarsch - zumindest in der Politik. Nach Angaben des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) - eines Vereins, der Rechtsextremismus in Österreich beobachtet - sind aktuell 18 von 51 FPÖ-Nationalratsabgeordneten bei deutschnationalen Verbindungen.