Die FPÖ als Blaupause für Deutschlands Rechte

Vereint gegen alle anderen. AfD und FPÖ setzen auf die gleichen Feindbilder und haben das gleiche Ziel: an die Spitze zu kommen. Was sich die deutschen Rechten von den österreichischen abschauen wollen.

Gut möglich, dass der Verfassungsschutz gerade zuschaue, sagte ein sarkastischer FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag. An seiner Seite Besuch aus Deutschland: AfD-Chefin Alice Weidel, deren Partei seit Jahren vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet wird. Er richte eine Botschaft an diese "ganz ...