"Es ist halt leider passiert": Wie es zu dem Chaos in der SPÖ kam

Ein neuerliches Nachzählen betätigte Andreas Babler als SPÖ-Chef. Für das Debakel am Parteitag könne man sich nur entschuldigen, sagte die neue Chefin der Wahlkommission. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Der Nachzähl- und wohl auch der Redebedarf war enorm. Mehr als vier Stunden lang tagte die SPÖ-Wahlkommission am Dienstag, um noch einmal das Ergebnis der roten Kampfabstimmung zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler zu überprüfen. Wen wundert's? Nachdem am Montag die Bombe geplatzt war, dass nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler zum neuen SPÖ-Chef gewählt worden war und bei der Auszählung am Schluss in der Excel-Datei die Namensspalten verrutscht waren, stand die SPÖ Kopf. Die Vorsitzende der Wahlkommission, ...