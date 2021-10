Dschihadismus-Experte: "Täter wird im Netz wieder auftauchen"

Rüdiger Lohlker ist ein international führender Dschihadismus-Experte und forscht an der Uni Wien. Im SN-Gespräch erklärt er, wie die globale Dschihadisten-Szene auf den Wiener Anschlag reagierte und was im Kampf gegen Terror falschläuft.

Manche dschihadistischen Anschläge in Europa haben das gesellschaftliche und sicherheitspolitische Gefüge nachhaltig erschüttert, wie ist der Anschlag von Wien einzuordnen? Rüdiger Lohlker: In der globalen Dschihadisten-Szene hatte der Anschlag keine große oder nachhaltige Resonanz. Aber er war Teil der Nadelstichtaktik, also der vielen kleinen und ...