Vor einem Jahr ging Österreich in den ersten Lockdown. Was viele für eine kurzfristige Beeinträchtigung hielten, entwickelte sich zur unendlichen Geschichte.

Anfang März 2020 war die Welt in Österreich noch weitgehend in Ordnung. Vier Wochen später befand sich das Land im Total-Lockdown. Es sollte nicht der letzte bleiben, aber das konnte damals niemand wissen. Die vier März-Wochen 2020 haben das Land heftiger verändert, als man damals ahnte.

"Coronavirus - Finanzminister Blümel: Kein Konjunkturpaket notwendig." Dies meldet die Austria Presse Agentur am 1. März. Die SN sind nicht ganz unschuldig an der Aussage des Finanzministers, die nicht hielt, was sie ...