Ein Kanzler sieht rot

Ein Alko-Unfall mit Folgen, vielen Fragezeichen und zwei parlamentarischen Anfragen.

Was nach "Kottan ermittelt" klingt, scheint sich, seit sich der Bundeskanzler persönlich zu Wort gemeldet hat, zu einer hausgemachten Politaffäre zu entwickeln. Alkoholisierte Personenschützer, zwei parlamentarische Anfragen, ein anonymes Schreiben voller Vorwürfe gegen die Kanzlerfamilie und damit eine überschrittene "rote Linie", wie es Karl Nehammer Montagabend formuliert hat. Dass der anonyme Brief eines Polizisten von der SPÖ veröffentlicht wurde, lässt Nehammer doppelt rotsehen. Worum geht es konkret? Was weiß man bisher? Und wer hat eigentlich Anspruch auf Personenschutz?



...