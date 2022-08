Pensionslücke: Das Alter schützt Frauen nicht vor Ungleichheit

Zwischen Männer- und Frauenpensionen klafft eine Lücke. Wie kann sie geschlossen werden?

Politik ist bekanntlich das langsame Bohren von harten Brettern. Im vorliegenden Fall - nämlich bei den Pensionen - dürfte es sich um eine dicke Granitplatte handeln, der mit einem Handbohrer aus der Laubsägekiste zu Leibe gerückt wird. Wie das linke Momentum Institut am Dienstag vorrechnete, wird sich - sollte das derzeitige Tempo beibehalten werden - die Pensionslücke zwischen Männern und Frauen erst im Jahr 2118 geschlossen haben, also in knapp einem Jahrhundert.

Equal Pension Day: Es dauert noch ...