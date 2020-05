"Es gibt sechs Millionen Gründe dafür"

Vor 75 Jahren, am 5. März 1945, befreiten US-Soldaten das Konzentrationslager Mauthausen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt am Dienstag ins Parlament zu einer Gedenkveranstaltung. Im SN-Interview ruft er zum Kampf gegen den Antisemitismus auf: Dieser müsse "Teil unseres ganz normalen Lebens" werden.

Sie haben vor zwei Jahren eine Antisemitismusstudie in Auftrag gegeben, derzufolge in der österreichischen Bevölkerung 30 Prozent latenter Antisemitismus und sogar zehn Prozent manifester Antisemitismus vorhanden sind. Was ist da schiefgelaufen? Wolfgang Sobotka: Es wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt vom Gesetzgeber, ...