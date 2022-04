Für Vorarlbergs ÖVP wird es immer enger

Der Skandal um den Vorarlberger Wirtschaftsbund weitet sich immer mehr aus und bringt auch den Landeshauptmann unter Druck.

Ausgerechnet die mustergültig funktionierende schwarz-grüne Koalition im "Musterländle" Vorarlberg steht "vor der größten Herausforderung ihres siebenjährigen Bestehens", wie es ein Insider beschreibt. Ausgerechnet der angesehene Landeshauptmann Markus Wallner "war noch nie so im Eck wie derzeit", wie man in Vorarlberg hört. Die "Vorarlberger Nachrichten", die eine wichtige Stimme jenseits des Arlbergs sind, kritisieren in scharfen Tönen den Landeshauptmann und die ÖVP und beschreiben den Wirtschaftsbund als "ÖVP-Kassa": Die Finanzaffäre der Vorarlberger ÖVP nimmt ein Ausmaß an, das nicht nur den ...