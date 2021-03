"Wir wollen nächstes Jahr zu Ostern gemeinsam zurückblicken und sagen können: Gut, dass wir das Coronavirus besiegt haben." Goldene Worte aus der Feder des Bundeskanzlers! Das Dumme ist nur, dass die goldenen Worte aus dem Vorjahr stammen. Sebastian Kurz äußerte sie in einem offenen Brief, den er in der Osterwoche 2020 an die Österreicherinnen und Österreicher richtete. Es war die Zeit, als der Kanzler eine nachösterliche "Wiederauferstehung" des Landes verhieß. 2020. Und noch einen Satz, der im damaligen Optimismus freilich ...