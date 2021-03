Zäher Kampf gegen das Virus: Testen gegen den Lockdown in Wien

Wieder zusperren? Nein danke. Wien will den vielen Neuinfektionen mit noch mehr Testungen begegnen. Kann das gut gehen?

Bei allen Differenzen zwischen Experten und Politik oder Bund und Ländern - in einer Sache ist man sich einig: Wien muss als einzige Millionenstadt in Österreich bei den Anticoronamaßnahmen auch bei einer hohen Infektionszahl anders behandelt werden als ländliche Bezirke oder Täler. Ausfahrtstests für die Bundeshauptstadt? Logistisch undenkbar.

Aber auch in einem weiteren Punkt sind sich die Entscheidungsträger einig. Die Ausbreitung eines ansteckenden Virus in einem Ballungsraum ist ein epidemiologischer Albtraum. Die Intensivstationen sind vor allem in der ...