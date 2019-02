Dafür, dass der Papamonat eine von seiner Dimension her relativ überschaubare soziale Maßnahme ist, hat die Koalition relativ lange herumgedoktert, ehe sie zu einer gemeinsamen Sprachregelung fand. Bundeskanzler Kurz sagte also gestern ein Ja mit Vorbehalten zum Papamonat, der zuvor von der blauen Sozialministerin als fix angekündigt und hernach von der schwarzen Familienministerin als "nicht abgesprochen" bezeichnet worden war. Die tagelange Debatte gibt ein Stück der innerkoalitionären Dynamik preis. Die FPÖ hatte zuletzt das Gefühl, durch diverse wirtschaftsfreundliche Maßnahmen wie der Arbeitszeitflexibilisierung Kredit bei der eigenen Klientel verspielt zu haben. Also musste dringend ein Sozial-Zuckerl her - wenn möglich eines, das nicht allzu viel kostet und das zudem von einem blauen Regierungsmitglied der geneigten Öffentlichkeit präsentiert werden konnte. Der Papamonat, verkündet von der glückstrahlenden Sozialministerin Beate Hartinger-Klein in der ORF-"Pressestunde", war geboren. So funktioniert die Koalitionspolitik. Und so funktioniert in Österreich die Sozialpolitik.