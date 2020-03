Ob für die Frontex-Einsätze oder für humanitäres Engagement für Syrien. Der heimische Beitrag im Überblick.

Mehr finanzielle Hilfe für syrische Asylsuchende vor Ort und mehr Geld für den europäischen Außengrenzschutz. So soll die Situation an der griechisch-türkischen Grenze entschärft werden. Drei Millionen Euro will die türkis-grüne Regierung dazu etwa aus dem heimischen Auslandskatastrophenfonds freigeben, auch ...