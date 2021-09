Holpriger Corona-Schulstart "Die Kinder müssen es ausbaden"

Wer gedacht hätte, der Schulstart würde im zweiten Coronajahr entspannter ablaufen, hat sich getäuscht.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft auch beim zweiten Corona-Schulstart eine Lücke: In Wien, wo die Schule schon vor einer Woche wieder losgegangen ist, herrscht bei vielen Eltern und Schülern Verwirrung um Coronatests und Quarantänevorschriften. In einer Schule etwa mussten die Kinder nach Bekanntwerden eines positiv PCR-getesteten Mitschülers vergangenen Donnerstag allesamt nach Hause, nähere Infos sollten folgen. Die folgten dann aber erst am Montag - fast eine Woche nachdem die Kinder mit dem erkrankten Kind zuletzt Kontakt (vergangenen Dienstag) hatten: Die ...