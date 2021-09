Quarantäneregeln an Schulen werden gelockert

Nur noch jene Schülerinnen und Schüler, die unmittelbar neben positiv Getesteten sitzen, müssen in Quarantäne. Und: Sie können sich künftig schon nach fünf statt bisher nach zehn Tagen freitesten. Das will das Ministerium noch heute erlassen.

Der Vorstoß von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), dass sich Schülerinnen und Schüler, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, bereits nach fünf statt wie bisher erst nach zehn Tagen freitesten können, soll noch heute in einen Erlass gegossen werden: Im Gesundheitsministerium, das für die Quarantäneregeln zuständig ist, hieß es Montag zu Mittag, man sei bereits "am Finalisieren". Und, auch das ist neu: Künftig soll nicht mehr die ganze Klasse bei einem positiven Fall in Quarantäne geschickt werden, sondern nur noch die ...