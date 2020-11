Impfpﬂicht durch die Hintertür?

Ohne Coronaimpfung nicht zur Großveranstaltung: Für den Obmann der Gesundheitskasse, Andreas Huss, ist das durchaus vorstellbar. Doch geht das rechtlich überhaupt?

Einreise nur unter bestimmten Impf-Voraussetzungen. Das gilt schon jetzt in einigen Ländern weltweit, wenn es etwa um Gelbfieber geht. Verpflichtende Impfungen (Masern etc.) sind auch für Austauschschüler Pflicht, wenn sie beispielsweise in den USA ein Schulsemester absolvieren wollen. Spätestens seit die australische Airline Qantas angekündigt hat, in Zukunft nur noch Passagiere befördern zu wollen, die gegen Corona geimpft seien, stellt sich die Frage: Wird die Coronaimpfung zur Pflicht, wenn wir bestimmte Freiheiten - etwa die Reisefreiheit - wiedererlangen wollen? Wird ...