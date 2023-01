FPÖ-Mandatarin nennt ihren Parteichef "machtgeil" und will Mikl-Leitner wählen

Heftiger Gegenwind für den blauen Parteichef aus den eigenen Reihen: Seine Parteikollegin Ina Aigner will nichts mehr mit ihm zu tun haben und wendet sich der ÖVP-Landeshauptfrau zu.

Wahlhilfe von unerwarteter Seite erhielt am Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die bei der Landtagswahl am 29. Jänner eine absolute Mandatsmehrheit zu verteidigen hat. Ina Aigner, FPÖ-Landtagsabgeordnete und auch blaue Kandidatin für die bevorstehende Wahl, rief in einer Videobotschaft zur Wahl der ÖVP-Landeshauptfrau auf. Denn diese kümmere sich um die Menschen und um ihr Land, während FPÖ-Chef Udo Landbauer "überheblich, arrogant und machtgeil" sei. "Ich wollte immer etwas bewegen in der Politik. Unter Udo Landbauer ist das nicht möglich", ...