"Kann ausschließen, dass ich mich erinnere", sagte Finanzminister Blümel

Bei seinem Auftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss am 25. Juni des Vorjahres behauptete Gernot Blümel laut einer peniblen Stricherlliste der Opposition 86 Mal, sich nicht erinnern zu können. Auch im Hinblick auf Kontakte zur Novomatic, zu möglichen Spenden in Richtung ÖVP und deren Vorfeldorganisationen oder seinen Funktionen in parteinahen Vereinen äußerte sich der frühere Kanzleramtsminister und jetzige Finanzminister laut den U-Ausschuss-Protokollen immer wieder sehr zurückhaltend bis kryptisch:

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Lückenhafte Erinnerung: Finanzminister Gernot Blümel vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, Juni 2020