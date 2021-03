Kurz vermutet "Bazar" bei Impfstoffvergabe - Kanzler-Kritik trifft Anschobers Ministerium

Nebenabsprachen auf Beamtenebene? Geheime Verträge? Die Kritik des Kanzlers betrifft das grün geführte Gesundheitsministerium.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ließ am Freitag aufhorchen: Es gebe eine zunehmende Ungleichheit zwischen den EU-Staaten bei der Impfstoffverteilung, sagte er in einer eilends einberufenen Pressekonferenz. Grund für die ungleiche Verteilung sind laut Kurz Nebenabsprachen und eine Art "Bazar" in dem für die Verteilung zuständigen EU-Gremium auf Beamtenebene. Das habe dazu geführt, dass einige EU-Staaten aus der gemeinsamen Beschaffung mehr Impfstoffdosen erhalten hätten, als ihrem Bevölkerungsschlüssel entspreche, andere aber weniger. So sei Malta beim Impfen mittlerweile weit voraus, Lettland und Bulgarien ...