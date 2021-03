Ohne AstraZeneca steht es schlecht um Österreichs Impfplan

Laut Europäischer Arzneimittelbehörde können schwere allergische Reaktionen eine seltene Nebenwirkung sein.

Der Ruf von AstraZeneca ist derart ramponiert, dass am Freitag in Wien alles aufgeboten wurde, um das Bild zurechtzurücken. Herwig Kollaritsch, Epidemiologe und Mitglied des nationalen Impfgremiums, der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, und einer Reihe weiterer Experten versicherten, dass bisher nichts auf einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und mehreren Todesfällen nach Blutgerinnseln mit folgender Lungenembolie hindeute. Kanzler Sebastian Kurz teilte mit, er werde sich just mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns impfen lassen, um sein Vertrauen in den ...