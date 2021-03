Die Menschen haben nach einem Jahr Pandemie den Glauben an die Demokratie nicht verloren. Das gibt Anlass zur Hoffnung.

Wieder einmal wurde am Montag die Einwohnerschaft eines ganzen Landes in den Status von unmündigen Kindern versetzt, denen von den gestrengen Erziehungsberechtigten nach stundenlanger banger Wartezeit verkündet wird, was sie in den kommenden Wochen zu tun und vor allem zu unterlassen haben. Widerreden oder Einspruch sind nicht vorgesehen. So geht's zu in strengen Kinderstuben. Nur dass die Kinder in unserem Fall die Bürger eines demokratischen Staats sind und die Erziehungsberechtigten eine demokratisch legitimierte Regierung.

Zugegeben, eine Pandemie kann ...