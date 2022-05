Ein ganzes Land als Spielwiese der Parteien

Vom ORF bis zur Justiz: Die Parteipolitik kann es nicht lassen, sich in Dinge einzumischen, in denen sie nichts verloren hat.

Das ORF-Gesetz lässt keinen Spielraum für Missverständnisse: "Die Mitglieder der Kollegialorgane" - darunter der ORF-Stiftungsrat, der sich am Donnerstag neu konstituiert hat - "sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine Weisungen und Aufträge gebunden." Klarer geht's nicht. Dass sich die Stiftungsräte auch am Donnerstag wieder in parteipolitischen "Freundeskreisen" zusammenfanden, die jeweils einen eigenen Vorsitzenden haben, ist, um es freundlich zu formulieren, eine eklatante Missachtung der gesetzlichen Bestimmung. Und dass von den 30 Stiftungsräten, die sich parteipolitisch deklarieren, nicht weniger ...