Erfolgreiche Impfdrängler zeigen ganz klar die Schwächen des Systems auf: Zu wenig Impfstoff, zu wenig Kontrolle.

Die ganze psychische Zerrissenheit unserer Gesellschaft beim Thema Impfen zeigt sich in diesen Tagen. Die einen reißen sich um jede freie Dosis und erschleichen sich allen Regeln und öffentlichen Ermahnungen zum Trotz ihre Spritze zur Freiheit. Die anderen brandmarken Impfungen als Teufelszeug und raten dringend von ihnen ab. Den goldenen Mittelweg, nämlich die Vor- und Nachteile in Ruhe abzuwägen, frei zu entscheiden und dann abzuwarten, bis man an der Reihe ist, scheint es für viele nicht zu geben. Wir leben ...