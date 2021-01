Corona-Impfung erhalten: Die ersten Bürgermeister in Salzburg "outen" sich

Der Bad Gasteiner Ortschef hat am Donnerstag seine Corona-Schutzimpfung erhalten. Das macht er auf Facebook öffentlich. Er argumentiert damit, dass er als Bürgermeister Vertreter des Rechtsträgers des Seniorenheims sei. Neos-Landesrätin Andrea Klambauer hat kein Verständnis dafür, "dass sich nun Lokalpolitiker vordrängeln".

Die Diskussion um "Vordrängler" bei der Corona-Impfung hat in Österreich Fahrt aufgenommen. In den vergangenen Tagen gab es etliche Berichte samt empörten Reaktionen wegen bereits geimpfter Bürgermeister. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Mittwoch, er habe absolut kein Verständnis für Bürgermeister, die sich mit "übrig gebliebenem" Corona-Impfstoff immunisieren ließen, obwohl sie noch nicht an der Reihe gewesen seien. "Wenn sich jemand vordrängt, ist das moralisch enttäuschend", betonte der Bundeskanzler. Auch für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sind die Drängler ...