Elf Bürgermeister in Salzburg bereits geimpft: ÖVP nimmt Ortschefs in Schutz

Elf Bürgermeister in Salzburg sind bereits gegen Corona geimpft. Begründung: Als Heimbetreiber würden Ortschefs zur höchsten Prioritätsstufe gehören und in Heimen "ein- und ausgehen". Der Landeshauptmann und sein Vize haben eiligst ein entsprechendes Informationsschreiben an die Bürgermeister versandt.

SN/wizany Impfstraßenverkehrsordnung . . .